Порошенко принял делегацию государственных секретарей Германии. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Участниками мероприятия было отмечено существенный прогресс Украины на пути реформ и роста привлекательности Украины для немецких компаний.

Стороны отметили важность предстоящего визита канцлера Ангелы Меркель в Украину с точки зрения укрепления двустороннего партнерства.

Петр Порошенко выразил благодарность немецкой стороне за помощь, которая предоставляется нашей стране для реализации реформ, а также за роль Германии и лично канцлера Меркель в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.

Была подчеркнута важность продолжения санкционной политики ЕС в отношении России как страны-агрессора.

Глава государства отметил активизацию военного присутствия России в Азовском море, что является прямым продолжением оккупации и последующей милитаризации Крымского полуострова.

Представители немецкой делегации выразили сожаление по поводу трагедии в Керчи.

Особое внимание было уделено вопросу освобождения украинских политзаключенных.

Было возбуждено также вопросы реализации Россией проекта "Северный поток-2" и риски, которые он создает для безопасности в Европе".

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