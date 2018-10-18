Россия не пойдет в наступление на Донбассе, чтобы не добавлять Порошенко популярности перед выборами, - Волкер

Об этом он заявил в Вашингтоне в ходе выступления в аналитическом центре Atlantic Council, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Одной из причин, по которым России невыгодно обострять ситуацию американский дипломат назвал высокую вероятность того, что новый виток напряженности на востоке Украины способствовал бы росту поддержки президента Украины Петра Порошенко.

"Это (наступление) вероятно усилило бы президента Порошенко. Возможно из-за этого украинцы объединились бы вокруг него, чтобы снова помочь защитить страну. По моему мнению, это последнее чего Россия хотела бы сейчас, накануне выборов", - заявил Волкер.

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Он также отметил, что главной причиной вероятного нежелания России усиливать агрессию является нынешняя мощь Вооруженных сил Украины.

"Россия бы получила значительно сильнее сопротивление от Украины, если бы пошла на это", - подчеркнул дипломат.

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По словам Волкера нынешнее насилие на Донбассе соответствует общей модели агрессивных действий России.