Оккупационного "вице-премьера" Крыма Нахлупина арестовали на 2 месяца

Оккупационного "вице-премьера" Крыма Виталия Нахлупина арестовали до 16 декабря. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Нахлупина задержали 17 октября в Москве. По словам источников "Новой", уголовное дело против оккупационного "чиновника" связано с коррупцией при строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту, строительстве дорог и незаконных подключениях объектов на Южном берегу Крыма к коммуникациям.

Виталий Нахлупин после оккупации Крыма Россией в 2014 году был председателем комитета при псевдо-парламенте "республики" по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, а в январе 2016 года был назначен "заместителем председателя правительства" Крыма.

Прокуратура АРК собирается требовать экстрадиции Нахлупина. Его обвиняют в государственной измене. По данным прокуратуры АРК, при его непосредственном участии была незаконно принята так называемая "Конституция Республики Крым" и ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".