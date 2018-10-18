Выживший при теракте в оккупированной Керчи студент утверждает, что стрелков было двое

Рассказ очевидца опубликовал Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Зашел в политех и раздался громкий хлопок и взрыв был. Меня от ударной волны выкинуло, от чего я и получил контузию. Все начали бежать во внутренний двор, потому что в здании были выстрелы со второго этажа по внутреннему. По всем студентам открыли огонь, один открывал огонь по студентам, а второй, было слышно, заходил во все кабинеты, где были замдиректора и остальные, и открывал беспорядочную стрельбу", – рассказывает пострадавший.

Также студент заявил, что на территории корпуса нашли несколько растяжек.



Однако эта информация пока не подтверждается следователями, так как известнен маршрут Рослякова, а на записях камер он один.





Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

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