Деятельность группировки, поставлявшей канабис в Россию, блокирована на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки крупных партий каннабиса через государственную границу в Россию. Наркотики злоумышленники переправляли рейсовыми автобусами межгосударственного сообщения, маскируя под товары народного потребления.

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Во время осмотра одного из рейсовых автобусов на международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" правоохранители обнаружили скрытую от таможенного контроля партию каннабиса весом полтора килограмма. Наркодельцы планировали реализовать марихуану в Москве за 15 тысяч долларов.

В тот же день в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали в Харькове одного из активных участников группировки. Сейчас в рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжаются следственные действия для установления всех участников противоправной деятельности.