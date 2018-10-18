Украина заняла 123 место по уровню личного богатства граждан в рейтинге Credit Suisse

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно отчету, Украина занимает 123 строчку из 140 стран рейтинга с уровнем богатства в 1 563 долл. на одного взрослого жителя. Ближайшие соседи впереди - Непал (2 054 долл.), Камерун (2 282 долл.), Кения (2 306 долл.) Бангладеш (2 332 долл), Лесото (2 640 долл.). Позади в списке - Беларусь (1 563 долл.), Таджикистан (1 364 долл.), Замбия (1 197 долл.), Сирия ( долл.), Мали (1 094 долл.).
На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.
Худшие позицию в списке из 140 стран в ДРК (331 долл.), Эфиопии (167 долл.) И Малави (141 долл.),
Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).
По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире с совокупным богатством в 55 млрд долларов. Ближайшие соседи впереди в списке - Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади - Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.
На первом месте - США , за которыми следует Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Австралия.
Отдельно Credit Suisse подготовил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с богатством в более 50 млн долл. В Украине таких насчитано 135 человек (в 2017 г. было 115), что выводит страну на 53 место в рейтинге.
На первом месте в этом рейтинге находится США с 70 540 такими лицами, далее следует Китай (16 511 человек), Германия (6 323), Великобритания (4 665), Япония (3 576), Индия (3 339), Италия (3 217), Франция (3 036).