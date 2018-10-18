Украина заняла 123 место по уровню личного богатства граждан в рейтинге Credit Suisse

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно отчету, Украина занимает 123 строчку из 140 стран рейтинга с уровнем богатства в 1 563 долл. на одного взрослого жителя. Ближайшие соседи впереди - Непал (2 054 долл.), Камерун (2 282 долл.), Кения (2 306 долл.) Бангладеш (2 332 долл), Лесото (2 640 долл.). Позади в списке - Беларусь (1 563 долл.), Таджикистан (1 364 долл.), Замбия (1 197 долл.), Сирия ( долл.), Мали (1 094 долл.).

На первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл. В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - 50-я в мире по качеству человеческого капитала, - исследование Всемирного банка

Худшие позицию в списке из 140 стран в ДРК (331 долл.), Эфиопии (167 долл.) И Малави (141 долл.),

Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).

По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире с совокупным богатством в 55 млрд долларов. Ближайшие соседи впереди в списке - Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади - Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.

На первом месте - США , за которыми следует Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Австралия.

Читайте также: Украина заняла 134 место в рейтинге экономической свободы, за год поднявшись на 15 позиций

Отдельно Credit Suisse подготовил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с богатством в более 50 млн долл. В Украине таких насчитано 135 человек (в 2017 г. было 115), что выводит страну на 53 место в рейтинге.

На первом месте в этом рейтинге находится США с 70 540 такими лицами, далее следует Китай (16 511 человек), Германия (6 323), Великобритания (4 665), Япония (3 576), Индия (3 339), Италия (3 217), Франция (3 036).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский паспорт стал 24-м во всемирном рейтинге "силы" паспортов