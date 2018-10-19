Для меня Константинопольского патриархата не существует, а последователи Филарета и Макария "безблагодатные", - митрополит УПЦ МП Лука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.





"Своими действиями 11 октября Константинопольский патриархат себя фактически самораспустил (11 октября октябре Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины) ... Для меня Константинопольского патриархата не существует", - сообщил он. На вопрос журналиста BBC о решении Синода Константинопольской церкви по возвращению в лоно церкви прихожан непризнанных церквей УПЦ КП и УАПЦ, митрополит сказал, что Константинополь "хочет признать труп живым".

"Это все равно безблагодатные люди. Это живые трупы, лишенные божественной благодати, однозначно ", - заявил Лука о последователях Филарета и Макария, предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ.

Митрополит добавил, что считает, что отныне к ним присоединилась и вся Константинопольская церковь.

"Если после 11 октября кто-то будет крещен в Константинопольской церкви, для меня это некрещеный человек", - сказал он.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.