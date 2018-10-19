Системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме, - Минэкономразвития

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 78 человек (в том числе 11 детей) еще находятся в медицинских учреждениях г. Ичня и пгт. Парафиевка и отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких граждан пожилого возраста. 25 детей направлены в санаторий "Зеленый гай" в г. Чернигов для реабилитации и оздоровления.

Отмечено, что правительством было выделено из резервного фонда Кабинета Министров 100 млн грн на преодоление последствий чрезвычайной ситуации.

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку территории. Также происходит обследование жилых домов, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

Кроме того, по состоянию на сегодня уже изъято более 3 тысяч взрывоопасных предметов.

"Проводится обследование жилых домов, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения - обследовано более 90%", - указано в сообщении.

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Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").