В Кремле до сих пор считают, что могут указывать Украине, вступать ли ей в НАТО, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе выступления в четверг в "Атлантическом совете" в Вашингтоне сообщил специальный представитель США в вопросе переговоров по Украине Курт Волкер.

"Россия продолжает сохранять образ мышления, что вправе указывать другим странам, могут ли они принимать решение (о присоединении к НАТО. - Ред.)", - отметил американский дипломат.

Это, по его словам, произошло, в частности, в случае Украины и Грузии.

"Запад имеет кардинально другое мнение. Мы считаем, что эти страны должны самостоятельно принимать решение, которого они хотят", - подчеркнул представитель США.

Он назвал это "фундаментально разными ментальными подходами".

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В то же время, Волкер напомнил, что в НАТО существует четкий принцип - нападение на одного означает нападение на всех, и это объединяет интересы безопасности всех стран Альянса. Это - не агрессия или угроза, это - оборона, подчеркнул Волкер.

Он также назвал "ошибочным" подход, что Украина и Грузия не могут стать членами Североатлантического альянса только из-за того, что их территория частично оккупирована со стороны России.

Как сообщалось, государственное руководство Украины утвердило курс Украины на евроатлантическую интеграцию. В сентябре Президент Украины подчеркнул, что идею вступления в НАТО, согласно социологическим исследованиям, поддерживают свыше 54% украинцев.