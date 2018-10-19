За минувшие сутки враг 16 раз открывал огонь по позициям ВСУ, с полуночи - 3. Один украинский воин получил ранение, – штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинский войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

"В опорный пункт украинских войск вблизи Новомихайловки противник осуществлял огневое воздействие из минометов 120-мм калибра. Позиции Объединенных сил в районе Чермалыка оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Лебединском по украинским защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

"С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-центре ООС.