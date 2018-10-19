Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2", - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он заявил в четверг, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как Северный поток-2", − подчеркнул помощник госсекретаря.

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Ранее сообщалось, что Германия не намерена уступать давлению США, призывающих отказаться от строительства газопровода Северный поток-2.

Отметим, разрешения на прокладку нового газопровода по дну Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне выдали Германия, Швеция и Финляндия. На данный момент только Дания отсрочила решение вопроса.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Северный поток-2 невыгодный для жителей Германии, которые платят миллиарды долларов за российскую энергию.