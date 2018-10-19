Facebook ищет менеджера по продвижению политики в Украине, - заместитель министра информационной политики Золотухин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

"Знаменательное событие для нас, особенно в свете событий, которые подтолкнули Министерство информационной политики Украины усиливать сотрудничество с офисом Facebook.

Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине. Подчеркиваю, что, в первую очередь, это лицо будет действовать в интересах компании, которая ей платит. Однако, с другой стороны, это избавит нас подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации относительно украинских пользователей", - написал он.

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Золотухин подчеркнул, что это еще не победа, но очень значительный шаг на пути защиты интересов украинских пользователей Facebook.

"Если кто считает свою компетенцию и силы достаточными - подавайте резюме и распространяйте вакансию", - добавил он.