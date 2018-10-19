ЧП под Ичней: проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищены 34 из 80 участков разминирования, 16-километровая зона загрязнения уменьшена до 10-километровой.

Изъято 5 тыс. 653 взрывоопасных предметов (за сутки 18 октября - 1 тыс. 12), отработано 270 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки 18 октября - 5)", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие сутки пожарно-спасательными подразделениями организовано заполнение водой пожарного водоема (200 тонн) на территории арсенала и бесперебойная заправка водой пожарных танков Минобороны (190 тонны). От пожарного поезда на тушение подано 180 тонн воды.

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В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 624 человека и 151 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 316 человек и 85 ед. техники.

Координацию привлеченных сил и средств, оказание помощи населению осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС Украины.

Обеспечена работа "Горячей линии" в круглосуточном режиме по телефонам (046) 2-678-274, (046) 2-676-003.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").