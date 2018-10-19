Теракт в Керчи: усиленные меры по охране админграницы с оккупированным Крымом будут продолжаться, провокаций пока не зафиксировано, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил Олег Слободян, помощник главы ГПСУ.

"Сразу после того, как стало известно, что произошло в Керчи было принято решение об усилении охраны админграницы с временно оккупированным Крымом, в первую очередь это было связано с тем, что была высокая вероятность того, что РФ попытается переложить ответственность на воображаемых украинских диверсантов… На данный момент мероприятия продолжаются. К счастью, за этот период провокаций или нестандартных ситуаций на админгранице с временно оккупированным Крымом не зафиксировано", - рассказал Слободян.

Также в ГПСУ отметили, что ведомство продолжает отслеживать то, что происходит на оккупированном полуострове.

"На данный момент градус напряжения еще не снят, еще есть возможность использования этой информации российскими СМИ, спецслужбами для каких-то провокационных действий. Поэтому несколько дней эти мероприятия еще будут продолжаться", - добавил Слободян.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.