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19.10.18 09:38

Рада сегодня заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о повышении спортивного мастерства молодежи

Заседание Верховной Рады в пятницу начнется с часа вопросов к правительству, депутаты также планируют рассмотреть законопроект о гарантиях повышения спортивного мастерства молодежи.

вр,нардеп

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

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После этого, согласно повестке дня, предполагается рассмотрение законопроекта №4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Кроме того, депутаты должны принять проект постановления №5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

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