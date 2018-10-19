Трагедия в Керчи: Печень, кишечник и мышцы пострадавших от взрыва нашпигованы инфицированными осколками бомбы, - глава Минздрава РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Экономика", об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Российский министр заявила, что у пострадавших диагностированы минно-взрывные ранения самодельным устройством, наполненным круглыми и квадратными металлическими элементами. По ее словам, весь ужас состоит в том, что осколки разлетелись со страшной силой. Ими оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы пострадавших.

Скворцова также отметила, что все металлические предметы были инфицированы. В связи с этим, в местах, куда они попали, сразу же началось острое воспаление.

Глава Минздрава РФ подчеркнула, что пострадавших с пулевыми ранениями нет. Она считает, что люди, в которых стреляли в упор, по всей видимости, погибли.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.