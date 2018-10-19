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19.10.18 10:38

Шансы изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем год назад, - Волкер

Дипломатические усилия США по урегулированию на Донбассе имели много реальных достижений, которые позволили правильно трактовать конфликт, однако есть принципиальные вещи, которые не удалось изменить, вроде имперских подходов России.

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Об этом рассказал в четверг во время выступления в "Атлантическом совете" в Вашингтоне спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить об изменениях, то прежде всего мы изменили язык (формулировки, термины. – Ред.) о том, что реально происходит", - отметил американськ дипломат.

В качестве примера он привел, что размытый термин "территории, которые не контролируются (украинским. – Ред.) правительством" был по меньшей мере неточным.

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В этой связи Волкер подчеркнул, что не надо замалчивать ответственность России, поскольку существует "территория, которая контролируется Украиной" и "территория, которая находится под контролем России". "На самом деле надо быть очень четким в формулировках", - подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что "Россия на 100% контролирует командование военных сил, которые оккупируют Донбасс".

Кроме того, среди достижений Волкер назвал позицию США и европейских партнеров по сохранению и усилению давления санкций на Россию из-за ее вооруженной агрессии. В этой связи он подчеркнул, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Еще одно достижение, которое принесло реальный результат – это решение США предоставить Украине летальное оружие, в том числе противотанковые ракеты, снайперские системы. "Но что мы не сделали – мы не повлияли на процесс принятия решений президентом Путиным и Россией", - отметил он.

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В этом контексте спецпредставитель США выразил оценку, что шансы изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем даже год назад.

Он объяснил, что в РФ ждут результатов выборов в Украине как новых политических возможностей влияния на ситуацию. "Я думаю, мы должны оставаться на нынешнем пути. Я считаю, что санкции действительно влияют, и мы видим доказательства этому в России", - отметил Волкер.

Он выразил уверенность, что последовательное давление заставит Москву к настоящему урегулированию ситуации на востоке Украины.

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