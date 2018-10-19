От профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма разведчиков зависит наш путь к победе, - Турчинов











Обращаясь к личному составу СВРУ, Турчинов отметил, что гибридная агрессия РФ продолжается по всем направлениям - военному, экономическому, энергетическому, кибернетическому, информационному и тому подобное, сообщили в пресс-службе СНБО.

"И для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация", - отметил он.

"В нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. СВРУ уверенно движется в этом направлении, отрабатываются передовые технологии космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности", - отметил Секретарь СНБО Украины.

"Несмотря на агрессию, войну, мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО", - сказал он, напомнив также о внесенных Президентом Украины и принятых Верховной Радой Украины в первом чтении изменениях в Конституцию в части европейской и евроатлантической интеграции Украины.







По словам Турчинова, несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается. И сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня. "Но любая современная техника и технологии, любое оружие не работает без профессионалов, обеспечивающих реализацию поставленных государством задач. Именно от вашего профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма зависит будущее украинской разведки и наш путь к победе", - сказал он.





Заложив символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра, Секретарь СНБО Украины осмотрел строительство объектов социальной сферы, в частности общежитий и домов малосемейного типа для офицеров разведки, а также ознакомился с новейшими образцами вооружения и спецсредств.