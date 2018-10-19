За 8 месяцев текущего года население Украины уменьшилось на 152 тыс. человек, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата.

По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине на 1 сентября 2018 года составляла 42234,0 тысяч человек.

В течение января-августа 2018 г. численность населения уменьшилась на 152,4 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 58 рожденных", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил план мероприятий по реализации стратегии относительно долголетия населения

Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что трудовая миграция успела коснуться 9 млн украинцев.