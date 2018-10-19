Украина должна открывать уголовные дела по каждому убийству на оккупированных территориях и создать соответствующий реестр преступлений, - Ирина Геращенко

Об этом она заявила во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вчера я получила ответ от МВД относительно того, что не было заведено уголовное дело относительно убийства гражданина Украины, какой бы он ни был преступник, Захарченко. Также не было заведено дело по поводу того, что Следственный комитет РФ проводит какие-то следственные действия на территории Донецка", - заявила Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупированная Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже. ВИДЕО+ФОТО

Она напомнила, что прокуратура начала производство по факту убийства украинских детей в Керчи.

"Я не могу понять, почему у нас не заводятся уголовные дела по поводу подрыва украинских детей в оккупированной Горловке, по поводу всех тех убийств, которые происходят на оккупированных территориях. И когда Госдума РФ в каком-то шизофреническом бреду делает агрессивные заявления, что это якобы на Украине кровь убитого ими же Захарченко, а нам нечем им ответить. Крым и Донбасс – это Украина, и мы обязаны открывать уголовные дела по поводу каждого убийства для того, чтобы у нас был соответствующий реестр, для дальнейшей подачи в международные суды", - заявила Геращенко, отметив, что международным экспертам должны предоставить доступ на территории оккупированных Донбасса и Крыма для проведения следственных действий.

Она призвала правительство заняться этим вопросом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение Захарченко было выгодно прежде всего РФ, - замглавы СБУ Кононенко

На это премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для него, как отца, трагедия в Керчи ужасна.

"Для меня и для моей семьи это было большим потрясением в этот день", - отметил Гройсман, акцентировав, что материалы о подобных делах нужно накапливать.

"Все убийцы будут нести за это ответственность, так или иначе, не сегодня так через год, не через год, так через 5 лет, но они будут нести ответственность. Международный трибунал еще никто не отменял", - заявил Гройсман и выразил соболезнования родственникам и близким погибших в Керчи детей.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.