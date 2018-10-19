В АМКУ раскритиковали разработанный Минфином законопроект

В ходе заседания АМКУ был представлен анализ законопроекта, который содержал более двух десятков замечаний, многие которые, по мнению АМКУ, являются существенными, сообщает Апостроф.

Также АМКУ принял решение направить в Кабмин и профильный комитет Верховной Рады изложенные в отчете предложения к этому законопроекту с целью использования их при разработке/доработке нормативно-правовых актов, регулирующих выпуск и проведение лотерей.

Поводом для АМКУ провести анализ законопроекта стало письмо Минфина, полученное в ответ на переданные Антимонопольным комитетом замечания к разработанному министерством Проекту лицензионных условий для лотерейного рынка. В своем ответе Минфин, в частности, указывал, что замечания АМКУ к лицензионным условиям, которые тот переслал в феврале 2018 года уже были учтены в законопроекте, зарегистрированном в мае 2016 года, то есть за полтора года до появления этих замечаний.

"Следуя процедуре, АМКУ рассмотрел письмо Министерства финансов, для того, чтобы сделать вывод, действительно ли еще за полтора года до того, как мы провели исследования и утвердили свои предложения, Минфин уже все сделал. На сегодняшний день мы вынуждены констатировать, что предложения Антимонопольного комитета не учтены в полном объеме", - рассказала журналистам по итогам заседания уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

По ее словам, законопроект о детенизации азартного бизнеса, который сегодня продвигает Минфин, хотя и содержит ряд позитивных моментов (вроде внедрения электронной системы приема ставок и QR-кодов для лотерейных терминалов), однако все они нивелируются его недостатками.

"Законопроект содержит недостатки в части регулирования, в части работы электронной системы принятия ставок (относительно цельного представления о ее работе), в части доступа потребителей, в том числе аддитивных, на рынок, в части расположения игорных заведений... К примеру, как и в лицензионных условиях, так и в проекте закона предусматривается, что они не могут быть расположены в учебных заведениях и государственных учреждениях, однако рядом - вполне могут", - пояснила уполномоченный.

Также в АМКУ подчеркивают, что законопроект не содержит такую важную норму, как закрепленная на уровне законодательства социальная направленность лотерей, при этом содержит неконкурентные условия выхода операторов на рынок и множество других недостатков.

"Учитывая, что действующая редакция проекта закона № 4663 не направлена на выполнение предложений Комитета в полном объеме, а вопрос их выполнения остается открытым, было принято решение о направлении письма с дополнительным обоснованием относительно неотражения в полной мере или частично в положениях проекта закона № 4663 предложений Комитета", - отметила Агия Загребельская на своей странице в Facebook.