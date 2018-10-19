Благодаря украинским волонтерам ВСУ бомбят нас с беспилотников. Волонтерское движение в "ДНР" сникло, - пропагандист Сладков жалуется на отсутствие помощи "ополченцам"

Об этом он рассказал в своей статье на одном из пропагандистских ресурсов оккупантов РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня украинцы опять бьют по Донбассу с воздуха, и ещё как. Беспилотники налетают и сбрасывают на позиции ДНР: ВОГ-17, гранаты ручные, гранаты от РПГ, и даже 82 мм мины. Откуда у ВСУ столько БЛА? Волонтёры! Они и поставляют (есть и штатные аппараты)", - пишет Сладков.

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Тут же он жалуется на то, что волонтерская поддержка "ополченцам" уже давно сошла на нет.

"В армии ДНР волонтёрское движение давно уже сникло. Не без содействия командования. Жаль", - сокрушается пропагандист.