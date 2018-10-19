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19.10.18 13:43

Главари террористов на Донбассе изъяли у местного населения около 40 га земли на "военные полигоны", - ГУР

Командование российско-оккупационных войск наращивает масштабы боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т.ч. т.н. "мобилизационного резерва".

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Как информирует Цензор.НЕТ со сслыкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

Так, по данным украинской разведки, подготовку резервистов предполагается осуществлять на постоянной основе, что требует дополнительных мест (территорий) для их размещения и тренировки. В связи с этим, противником увеличивается количество и расширяются площади районов дислокации объектов учебной и материально-технической базы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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"С начала октября с.г. "органами власти" у местного населения и бюджетных учреждений изъяты земельные участки общей площадью около 40 га для использования их в качестве военных полигонов российско-оккупационных войск. Это вызвало многочисленные проявления возмущения и рост протестных настроений местного населения против российского оккупационного режима", - сказано в сообщении.

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