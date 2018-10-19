В Тернопольской области объявлен траур по погибшим в оккупированной Керчи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Тернопольской ОГА.

"То, что произошло в Керчи в среду, 17 октября, трудно понять здравым смыслом: 18-летний парень устроил теракт и расстрелял в местном политехническом колледже своих сверстников, а также заложил взрывное устройство, которое привело к десяткам смертей. Среди погибших и пострадавших - студенты и работники заведения. Эта трагедия не может оставлять равнодушными и не может не вызывать реакции, ведь пострадали украинцы, их родные и близкие. В связи с этим на Тернопольщине в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено Днем траура", - сказано в сообщении.

В знак скорби будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой. Также будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории области.

"Это трагедия всего украинского народа, ведь это случилось с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора. Когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это беда. Именно поэтому со своей стороны украинская сторона сделает все возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим. Потому что нет чужих детей. А эти дети, пострадавшие - родились на территории Украины", - сказал председатель Тернопольской ОГА Степан Барна.

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Поддержка наших сограждан, по его словам, касается не только тех, кто сегодня живет на территории временно оккупированного Крыма, но и Донбасса.

"К сожалению, из-за нездоровых амбиций Кремля, страдают невинные люди, простые украинцы. С нашей стороны мы должны сделать все возможное, чтобы они получали помощь, поддержку и содействие на территории Украины. Ведь трагедия, произошедшая в Керчи, заставляет настораживаться, поскольку наводит на ассоциации с подобными преступлениями Кремля против своих граждан в России. Это когда ФСБ взрывали жилые дома в Волгодонске, когда спецслужбы по приказу Путина отравили газом заложников в концертном зале "Норд-Ост", когда при штурме школы убили детей в Беслане лишь для того, чтобы таким преступным способом запугать и сплотить нацию. Поэтому снова красная нить может тянуться к Кремлю, стремящимуся дестабилизировать ситуацию и обострить конфликт с Украиной", - убежден Барна.

В данном случае, отмечает он, - это сигнал для украинских спецслужб, которые должны сработать на опережение, чтобы подобное не повторилось на подконтрольных Украине территориях.

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"Не сомневаюсь в профессионализме наших спецслужб, так как они неоднократно это подтверждали. Поэтому надеюсь, что они будут контролировать ситуацию и заботиться о безопасности наших граждан и нашего государства", - подчеркивает председатель ОГА.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.