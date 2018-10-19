Русская зарубежная церковь прекратила отношения с Вселенским патриархатом

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Русской зарубежной церкви, передает Цензор.НЕТ.

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Церковь сообщила, что не восстановит отношения с Константинополем, пока он не "прекратит свои беззаконния".

"Духовенство нашей Церкви не может служить в любом приходе Константинопольской Церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах. Также мирянам не дозволяется причащаться Святых Христовых Таин в храмах Константинопольского Патриархата. Сообщаем также, что Русская Зарубежная Церковь не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах… которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской Церкви", - говорится в заявлении.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.