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19.10.18 14:35

Полиция квалифицировала нападение на Гнапа на Полтавщине как хулиганство

Правоохранители в пятницу 19 октября, начали досудебное расследование из-за нападения на общественного активиста Дмитрия Гнапа в селе Шишаки Полтавской области.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Полтавской области.

"Инцидент произошел около 9:20, недалеко Шишацкой районной государственной администрации. Двое неизвестных мужчин вылили на активиста нечистоты.
По зарегистрированному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к хулиганским действиям", - сказано в сообщении.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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