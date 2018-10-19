Полиция квалифицировала нападение на Гнапа на Полтавщине как хулиганство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Полтавской области.

"Инцидент произошел около 9:20, недалеко Шишацкой районной государственной администрации. Двое неизвестных мужчин вылили на активиста нечистоты.

По зарегистрированному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к хулиганским действиям", - сказано в сообщении.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.