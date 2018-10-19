Никто не остановит украинский народ, и ни у кого мы не будем спрашивать разрешения, - Порошенко об автокефалии. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Автокефалия - часть государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь в течение последних 4 лет и, подчеркиваю, будем внедрять и в дальнейшем. И никто не остановит украинский народ. И ни у кого мы не будем спрашивать разрешения, потому что решать должна Украина и ее народ, который борется за волю, за свободу, за будущее", - сообщил Президент.

Порошенко подчеркнул, что автокефалия - это самое весомое событие из того же ряда, что и стремление Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО, Соглашение об ассоциации, безвизовый режим с ЕС, выход из СНГ, отказ от ложного Договора о "дружбе" с Россией и тому подобное.

"Все это - основа нашего собственного пути развития, развития Украины и развития украинской нации", - резюмировал глава государства.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.