"Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов не собирается принимать участие в дебатах, на которые его накануне пригласил российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Дебаты? Я его на другое приглашал", – отреагировал Золотов, уточнив, что предлагал Навальному прийти на "спортивный поединок". По словам главы Росгвардии, он "потом решит", в каком формате будет отвечать оппозиционеру, добавив, что ему интересно посмотреть ответ Навального.

"Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим – прав он был или нет", – заключил генерал.

Также на Цензор.НЕТ: Ученицу московской гимназии прямо с урока забрали "на беседу" за посещение митинга, а после пригласили на Петровку

Напомним, 11 сентября Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал оппозиционера на дуэль, "пообещав сделать из него отбивную". Причиной стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников службы.

Навальный ответил Золотову только 18 октября, поскольку до этого находился под арестом в спецприемнике по обвинению в нарушении правил проведения публичных акций. Оппозиционер предложил силовику провести дуэль в форме теледебатов на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция задержала маленького мальчика в Саратове после акции "Он нам не царь". ФОТО