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19.10.18 16:29

Замдиректора киевского "Ледового стадиона" задержан на взятке 560 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали на взятке заместителя директора государственного предприятия "Ледовый стадион".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Замдиректора киевского Ледового стадиона задержан на взятке 560 тыс. грн, - Нацполиция 01

Правоохранители установили, что за предоставление доступа к трансформаторной подстанции, находящейся на балансе госпредприятия и за подключение к линии электропередач резервной электросети нового жилого комплекса фигурант требовал от представителя ОСМД 560 тыс. гривен неправомерной выгоды.

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Сегодня, 19 октября, заместитель руководителя госпредприятия задержали во время получения им последней части взятки.

Замдиректора киевского Ледового стадиона задержан на взятке 560 тыс. грн, - Нацполиция 02

В настоящее время в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3. ст. 368 УК Украины, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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