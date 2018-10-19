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19.10.18 17:06

Учения "Чистое небо-2018" завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях. ФОТОрепортаж

Участие в учениях приняли около 700 военнослужащих из 9 стран, включая Украину.

Сегодня, 19 октября, завершились учения "Чистое небо-2018", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных сил ВСУ. Церемонии закрытия учений прошли на военных полигонах в Староконстантинове Хмельницкой области и Гавришивке Винницкой области.

Участие в учениях, которые длились с 8 по 19 октября, приняли около 700 представителей из 9 стран, среди которых Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, Великобритания, США и Украина.

Помимо авиаторов, в учениях участвовали зенитные ракетные и радиотехнические подразделения. Они выполняли задания по обнаружению, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.

Напомним, во время учений произошла трагедия. Вечером 16 октября на территории Винницкой области разбился истребитель Су-27, принадлежавший 831 бригаде тактической авиации из Миргорода (Полтавская область). Погибли два пилота: начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ полковник Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США подполковник Сет Неринг.

Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 01
Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 02
Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 03
Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 04
Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 05
Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 06
Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 07
Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 08
Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 09
Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 10

Учения Чистое небо-2018 завершились: церемонии закрытия прошли на военных аэродромах в Хмельницкой и Винницкой областях 11

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