Польша обязана приостановить судебную реформу, - суд ЕС

Европейский суд вынес постановление по делу "Еврокомиссия против Польши". Согласно решению, польские власти должны приостановить реализацию национальной судебной реформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Польша обязана незамедлительно приостановить применение положений национального законодательства, которое относится к снижению пенсионного возраста судей Верховного суда", – говорится в документе.

Это постановление не является окончательным, и суд ЕС вынесет решение по этому делу позднее.

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С 3 июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде, предусматривающий серьезные изменения процедуры назначения судей и требований к ним. Закон, в частности, предусматривает снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда Польши с 70 до 65 лет. Кроме того, президент страны теперь может по своему желанию переназначать судей.

В правительстве Польши отметили, что закон о Верховном суде нацелен на борьбу с коррупцией и на другие преобразования, которые сделают судебную систему более современной.

Однако в Евросоюзе считают, что подобная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. Еврокомиссия подала иск в суд Евросоюза, начав разбирательство в отношении предполагаемого нарушения Польшей законодательства ЕС.

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