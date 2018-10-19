90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман.
Он также проинформировал о шагах правительства, которые будут осуществлены для уменьшения коммунальных счетов граждан.
"Наша стратегическая задача - увеличивать собственную добычу газа. Она непростая, но мы доведем ее до логического результата... Другим нашим большим приоритетом остается энергоэффективность", - отметил премьер-министр.
Напоминаем, Кабинет министров на заседании 19 октября решил повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%.