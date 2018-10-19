Вилкул обвинил нескольких прокуроров в преступлениях: подал заявления в СБУ, ГПУ, Нацполицию и ГБР

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подал в СБУ, Нацполицию, Госбюро расследований и Генпрокуратуру заявления о действиях организованной преступной группировки из числа работников Генпрокуратуры и прокуратуры Днепропетровской области. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе брифинга Вилкул перечислил три преступления, по которым он подал заявления.

"Первое – это попытка завладения 20 га государственной земли в интересах частной фирмы-банкрота с уставным фондом 2 тыс. грн, и с делом о банкротстве на 50 миллионов грн. Попытка просто украсть 20 га государственной земли".

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Вторым документом является "заявление о пытках, которые применялись к главному свидетелю обвинения Вадиму Яковлевичу Кобыляцкому, о чем он сообщил сам в видеообращении на заседании Верховной Рады".

"И третье – о фальсификации уголовного дела против меня и попытке оказать давление на меня, как на народного депутата Украины", – сказал парламентарий.

"Я надеюсь, что Государственное бюро расследований все-таки заработает и, может быть, заработает с этого дела по организованной прокурорской преступной группировке", – добавил он.

Вилкул подчеркнул, что одно из заявлений адресовано Генпрокуратуре, как высшему органу надзора.

"Я понимаю, что Юрий Витальевич Луценко является сейчас генеральным прокурором, но эта же должность у него не приватизирована, как бы ему ни казалось. А прокуратура является высшим надзорным органом. И адвокаты говорят, что в прокуратуру заявление подавать тоже надо", – пояснил он.

"Я не утверждаю, не могу утверждать, что корыстный интерес имел сам Юрий Витальевич Луценко. Скорее, его задача была оказать давление максимальное на народного депутата за полгода до президентских выборов для того, чтобы зачистить оппозиционное поле – так власть к выборам готовится. Но то, что корыстный умысел есть в действиях должностных лиц и Генеральной прокуратуры, и прокуратуры Днепропетровской области, это достаточно очевидно", – сказал Вилкул.

В свою очередь, адвокат нардепа Олег Бабич на своей странице в Facebook написал, что "силовикам, которые в "деле Вилкула" подвергали пыткам свидетелей, фальсифицировали материалы и пытались вывести землю из государственной собственности, грозит от 8 до 12 лет тюрьмы".

Напомним, прокуратура Днепропетровской области расследует уголовное дело по факту причастности народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула к незаконной передаче земельных участков во время его пребывания на посту председателя Днепропетровской госадминистрации в 2011 году. По данным прокуратуры, своей деятельностью Вилкул нанес государству ущерб в сумме около 1 млн долларов.

Генпрокурор Юрий Луценко вносил в Верховную раду представление на снятие с Александра Вилкула депутатской неприкосновенности. Комитет ВР по регламентной деятельности признал представление законным. Но в сессионном зале не нашлось достаточного количества голосов, и депутаты не поддержали снятие неприкосновенности с Вилкула.

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