Конфискованное судно "Норд" из оккупированного Крыма передано в управление Нацагентства по возвращению активов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АР Крым.

В сообщении отмечается: "Прокуратурой Автономной Республики Крым, 19.10.2018, во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области, вещественное доказательство в уголовное производстве - судно СЧС "Норд" (бортовой номер М -13-0057) передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА)"

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Напомним, погранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

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7 апреля экипаж "Норда" пытался прорваться в РФ.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Утром 19 апреля двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

В посольстве РФ в Украине 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.

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