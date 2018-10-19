"Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства.

В сообщении отмечается: "Комментарий Посольства России в Австралии в связи с выходом на экраны Австралии фильма "Донбасс"

18 октября на экраны кинотеатров Сиднея, Мельбурна и Канберры выходит фильм украинского режиссера С.В.Лозницы "Донбасс", который заранее удостоился восторженных отзывов в австралийской прессе.

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Оставим в стороне его художественные достоинства – пусть об этом судят кинокритики. Будем говорить как рядовые зрители, не ангажированные на политические парадигмы. В этом плане поделка С.В.Лозницы не может не вызывать отвращение своим демонстративным, нагло выставляемым на показ откровенно расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях.

Трудно представить, что творится в душе человека, который с таким смаком изображает жителей Донецкой и Луганской народных республик в виде уродливых, грубых, агрессивных и умственно неполноценных персонажей. В свое время министр культуры Украины Е.Н.Нищук назвал население Донбасса "генетически неполноценным". Не лишне вспомнить, кто придумал термин "недочеловеков" и какую цену человечество заплатило за это.

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Сегодня Украина переживает тяжелый период, когда жители различных районов страны смотрят друг на друга через перекрестья прицелов. Речь идет о сотнях и тысячах человеческих трагедий, в которых не может быть места ерничанию и издевательствам.

Очевидно, что выставляя жителей в виде преступного сборища бандитов, воров и алкоголиков, погрязших в грабежах и коррупции, автор стремится оправдать постоянные бомбардировки и обстрелы Донбасса, в ходе которых страдает мирное население, включая детей. Омерзительная, неприкрыто фашистская мораль.

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Россия является инициатором Минских соглашений, служащих правовой основой процесса урегулирования. Благодаря значительным дипломатическим усилиям и ежедневной кропотливой работе в зоне конфликта удается поддерживать относительно спокойную обстановку. Деятели же подобные С.В.Лознице лишь пытаются подлить масла в огонь войны.

Выпуск ангажированного, политизированного, направленного на разжигание межнациональной розни кинопродукта на фоне гуманитарных бедствий, от которых страдают реальные люди, является аморальным поступком. Подло спекулировать на национальной трагедии, в ходе которой погибло уже более 10 тысяч человек. Вдвойне странно, что такое кино "поднято на щит" в Австралии – стране, провозглашающей примат ценностей мультикультурализма и межэтнической толерантности".

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