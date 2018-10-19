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19.10.18 19:41

Под Санкт-Петербургом взорвался завод пиротехники. Погибли 2 человека.. ВИДЕО

Еще двоих извлекли из-под завалов, одного продолжают искать.

На расположенном под Санкт-Петербургом заводе "Авангард" произошел взрыв, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В результате взрыва здание было частично разрушено, загорелись три припаркованных поблизости автомобиля, они уже потушены. Со слов очевидцев, в помещении было пять человек.

"Два человека погибли, двое госпитализированы, ещё одного человека продолжают искать", – сообщают в пресс-службе МЧС РФ.

Из-за взрыва на заводе под завалами оказались близлежащие железнодорожные пути. Из-за этого произошла задержка одного пригородного поезда на магистрали Санкт-Петербург — Луга.

СК РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем смерть.

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