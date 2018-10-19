В ближайшее время причастный к покушению на убийство Сергея Мазура будет задержан, - Аброськин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сейчас собрана достаточная доказательная база, которая позволяет мне утверждать, что злоумышленник, причастный к покушению на убийство Дмитрия Мазура, отец Сергея Мазура, который является координатором украинской праворадикальной организации под названием "С14", будет установлен и задержан в ближайшее время".

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как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 10 октября неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый.

В ходе расследования, полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство