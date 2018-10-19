Отрабатывается 4 основные версии причин катастрофы Су-27, - Матиос

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас отрабатывают 4 основные версии – человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможна заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе. В июле самолет прошел капитальный ремонт, полную модернизацию. С момента этого ремонта он налетал 20 часов. А его ресурс за всеми государственными техническими экспертизами был продлен на 12 лет", - рассказал Матиос.

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Напомним, 16 октября около 17:00 недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области упал военный истребитель Су-27УБ. Оба пилота - командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США - погибли.

Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

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