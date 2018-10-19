Полиция задержала "почетного танкиста" из ОРДЛО

В Донецкой области полицейские задержали наемника, оказавшегося "почетным танкистом" террористов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

У задержанного обнаружили так называемое "удостоверение участника боевых действий" и награды от оккупантов за "службу" в незаконных вооруженных формированиях.

Как установили полицейские, житель села Очеретино Ясиноватского района 4 года нес службу в танковом батальоне террористов. За это он получил "награды участника боевых действий", однако недавно уехал с оккупированной территории.

В полиции отмечают, что террориста привлекут к уголовной ответственности.

"Сотрудники уголовного розыска Дружковского отделения полиции обнаружили 53-летнего мужчину, который долгое время воевал в рядах незаконного вооруженного формирования в городе Ясиноватая", – рассказали в пресс-службе.

В полиции отмечают, что задержанный воевал на стороне террористов с 2014 года, поддавшись пророссийской пропаганде.

"Наемник" оборонял захваченный город и участвовал в боевых действиях, расстреливая украинцев. В течение четырех лет боевик нес службу в танковом батальоне и периодически с оружием в руках дежурил на блокпосту в с.Спартак. Задержанный имеет удостоверение "участника боевых действий" и награды от оккупационной администрации", – рассказали детали в Нацполиции.

В этом году "ветеран" террористов разуверился в будущем террористической организации "ДНР" и вернулся домой. Несмотря на то, что с момента преступления прошло более 4 лет, оперативники собрали доказательства его противоправной деятельности.

"Сейчас участнику НВФ сообщено о подозрении по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) уголовного кодекса Украины, и подозрение с обвинительным актом направлено в суд", – добавили правоохранители.