Спецслужбы Швейцарии отмечают активизацию российских шпионов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Российский шпионаж в Швейцарии имеет значительный размах и продолжает активизироваться, заявила в пятницу швейцарская разведка после двух громких случаев, когда предполагаемые российские агенты пытались взломать сайты в Швейцарии.

"Я не могу предоставить много деталей о деятельности России в Швейцарии, однако ясно, что активности больше, чем в прошлом", – заявил на полях пресс-конференции директор Федеральной службы разведки Жан-Филипп Годен.

"Я не могу сказать, сколько именно шпионов, но их число значительно. Разумеется, у меня много информации, но я буду делиться ей с коллегами в другой обстановке, а не со СМИ", – добавил он.

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