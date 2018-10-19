В США город-миллионник объявил месяц памяти жертв Голодомора. ВИДЕО

Городской совет Филадельфии, штат Пенсильвания, обнародовал резолюцию, которая объявляет ноябрь "месяцем памяти жертв геноцида украинцев". Таким образом город отдает дань погибшим во время Голодомора 85 лет назад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Торжественная церемония представления резолюции состоялась в городском совете Филадельфии при участии мэра города Джима Кенни и уполномоченного посла Украины в США Валерия Чалого.

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Мероприятие организовали Комитет Голодомора Филадельфии, Комитет по правам человека и Общественный комитет.

Напомним, 4 октября Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа. В принятой Сенатом резолюции указано, что ответственность за трагедию несут Сталин и его окружение.

26 сентября резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа утвердил Комитет по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Теперь этот документ ожидает рассмотрения на пленарном заседании.

Голодомор также признали геноцидом ряд американских штатов. Подобные решения были приняты в Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Огайо.

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