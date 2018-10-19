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19.10.18 21:46

"Развитие отношений с Украиной остается одной из ключевых тем внешней политики Германии", - госсекретарь МИД Германии Линднер

Об этом заявил в Киеве 19 октября 2018 Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Германии Вальтер Линднер во время встречи с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.

В сообщении отмечается: "В.Линднер находится в Украине во главе делегации государственных секретарей шести министерств. Начиная с 2014 года, это уже четвертый визит государственных секретарей Германии в Украине, направленный на поддержку прямого диалога с профильными министерствами. Нынешний визит осуществляется в рамках подготовки к визиту в Украину Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Министр П.Климкин поблагодарил немецкую сторону за финансовую и техническую поддержку, которая предоставляется нашей стране, в частности за продление мандата Специального уполномоченного по вопросам децентрализации и надлежащего управления Георга Мильбрадта.
П.Климкин подчеркнул рост активности немецкого бизнеса в Украине, что свидетельствует о доверии реформам, которые внедряются правительством Украины. Отдельно призвал немецкую сторону усилить финансовую поддержку в развитии малого и среднего предпринимательства в нашей стране.

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Государственный секретарь МИД ФРГ в свою очередь подчеркнул важность реформ в Украине в контексте поддержания макроэкономической стабильности и создания благоприятных условий для иностранного бизнеса.

В.Линднер отдельно отметил прогресс в реализации договоренностей в рамках несвязанного финансового кредита в объеме 500 млн. Евро и проинформировал о намерении немецкой стороны расширить рамочные условия дальнейшего финансирования.

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