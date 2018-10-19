Выделено 23,8 млн грн на строительство 150-метровой телевышки в Попаснянском районе, - Луганская ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации наиболее мощные передающие станции остались на неподконтрольной территории, как и крупнейшая в Луганской области телебашня. Проблема частично решена за счет построения новой 134-метровой башни в Новоайдарском районе, радиус покрытия которой составляет 60 км.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Телевышка высотой 190 метров, которая покроет сигналом всю область, построена на Донетчине. ФОТО

"Из-за особенностей рельефа местности Попаснянский район остался "белым пятном" на информационной карте области. Поэтому было принято решение об участии в конкурсе проектов регионального развития, в рамках Программы поддержки секторальной политики. Как только мы получили решение о возможности финансирования проекта, сразу приступили к подготовительному этапу.

Сегодня уже выделен земельный участок под строительство, завершается юридическое оформление. Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания уже зарезервировано частотный ресурс для новой РТПС, который, в частности, позволит использовать 5-ти киловаттные ФМ-передатчики ", - рассказал замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко.

Читайте также: Мининформполитики запустило на оккупированных территориях UA|TV и другие телеканалы