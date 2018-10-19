Программа МВФ послужит опорой Украине во время продолжения структурных реформ, - Минфин

Новая 14-месячная программа stand by на $3,9 млрд, о которой Украина договорилась с МВФ, закладывает основу для сотрудничества на срок, выходящий за пределы президентских и парламентских выборов в 2019 году, считают в Минфине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Новая программа продолжает прогресс, которого Украина достигла в ходе реализации Программы расширенного финансирования МВФ, действовавшей с 2015 года. Она закладывает основу для сотрудничества Украины и МВФ на срок, выходящий за пределы президентских и парламентских выборов в 2019 году, и поможет Украине и дальше воплощать свою фискальную и монетарную политику", – говорится в сообщении.

"Мы уверены, что соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины во время продолжения структурных реформ. Глава Минфина напомнила, что экономика растет уже в течение десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета – под контролем, а другие макроэкономические показатели тоже демонстрирует положительную динамику", – прокомментировала заявление МВФ и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.

Ожидается, что Совет МВФ утвердит программу до конца 2018 года, сообщают в ведомстве. Это будет возможно, если Украина выполнит все договоренности. В том числе Верховная Рада сможет принять бюджет, соответствующий рекомендациям МВФ.

"Продолжение сотрудничества с МВФ позволит нашему правительству получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют $18 млрд", – заявила Маркарова.

19 октября МВФ сообщил о достижении предварительных договоренностей с руководством Украины по программе stand-by. Эта программа рассчитана на 14 месяцев и предусматривает выделение займа в размере 3,9 млрд долларов США. Украина берет на себя обязательства продолжать реформы в сферах финансов, энергетики и налогообложения.