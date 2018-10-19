2 ноября начинает действовать безвизовый режим между Украиной и Катаром, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В соответствии с положениями Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой Стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

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Паспорта путешествующих должны быть действующими сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Граждане Украины и Катара, которые намерены въехать на территорию государства другой стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу.

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