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19.10.18 22:38

Итальянский лоукостер Ernest открыл новый рейс из Киева в Рим: цены стартуют от 39 евро

11 октября Авиакомпания Ernest (Италия) открыла рейс "Киев - Рим".

италия,лоукост

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевского аэропорта им. Сикорского.

Рейсы авиакомпании Ernest в Рим выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Киева в 11:25, вылет из Рима в 14:20", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, авиабилет Киев - Рим будет стоить от 39 евро, в оба направления - от 78 евро.

Авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынок.

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