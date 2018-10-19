Итальянский лоукостер Ernest открыл новый рейс из Киева в Рим: цены стартуют от 39 евро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевского аэропорта им. Сикорского.
Рейсы авиакомпании Ernest в Рим выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Киева в 11:25, вылет из Рима в 14:20", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, авиабилет Киев - Рим будет стоить от 39 евро, в оба направления - от 78 евро.
Авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынок.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лоукостер Ryanair начал летать в Украину. ВИДЕО