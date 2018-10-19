В 2019 году Венгрия намерена выделить около 300 млн грн помощи венграм Закарпатья

Об этом заявил в пятницу 19 октября на пресс-конференции в Будапеште представитель венгерского правительства,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам статс-секретаря Арпада Яноша Потапи, правительство Венгрии выделит 3 миллиарда форинтов (около 300 млн гривен) - вместо запланированных 1,5 миллиарда форинтов - в проекте социального пакета помощи украинским венграм на будущий год.

Чиновник уточнил, что эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку.

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Сегодня же о решении Будапешта сообщил представителям венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр, статс-секретарь МИД Венгрии, в Берегово. Он в частности отметил, что целевая помощь на экономическое развитие венгерской общине за последние два года достигла 17 млрд форинтов (1,7 млрд гривен). Но учитывая "непростое положение венгерской общины" она может рассчитывать на еще большую сумму поддержки на будущее.

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