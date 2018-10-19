С 1 ноября газ для населения будет стоить 8 550 грн за 1 тыс. кубометров, - Насалик

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проект постановления возлагает специальные обязанности на НАК "Нафтогаз Украины" продавать с 1 ноября газ по 8 550 грн за 1 тыс. кубометров", - заявил Насалик.

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Правительство также продлило действие специальных обязанностей по поставке газа по действующей цене 6 958 гривен за тыс. кубометров до 1 ноября 2018 года.

Напоминаем, на заседании 19 октября Кабмин повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.