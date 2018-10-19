Россия не предпринимает необходимых шагов для реализации Минских соглашений, - Мэдисон

Об этом сказала журналистам во время пресс-брифинга заместитель Госсекретаря США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным обращением наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу только сказать, что мы вместе с вами в этом конфликте, и мы надеемся, что этот конфликт, забирающий так много жизней, приносит так много страданий, закончится. Я также ознакомлена с Минскими договоренностями и я знаю, что Россия не предпринимает необходимых шагов для того, чтобы воплотить Минские договоренности в жизнь. Но надеемся, что этот конфликт будет завершен", - заявила Мэдисон.

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