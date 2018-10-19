Сборная Украины завоевала 23 награды на III Юношеских Олимпийских играх и вошла в десятку лучших

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
С этим результатом наша сборная вошла в десятку лучших среди 206 стран-участниц.
Призерами среди украинских спортсменов стали:
Золото
Екатерина Чорний - фехтование (личные соревнования в женской шпаге и командное первенство)
Назар Чепурный - спортивная гимнастика (командное первенство по мультидисциплинам гимнастики)
Иван Тищенко - академическая гребля, мужская одиночка;
Валерия Иваненко - легкая атлетика, метание молота;
Михаил Кохан - легкая атлетика, метание молота;
Ярослава Магучих - легкая атлетика, прыжки в высоту.
Серебряные призеры
Денис Кесиль - плавание (200 м баттерфляем)
Анастасия Прозорова - бадминтон (в составе команды "Omega");
София Лискун - прыжки в воду (вышка, 10 м);
Оксана Чудик - вольная борьба (весовая категория до 65 кг);
Назар Чепурный - спортивная гимнастика (опорный прыжок);
Кристина Пограничная - художественная гимнастика (многоборье)
Тарас Бондарчук - бокс (весовая категория до 60 кг);
Максим Галиничев - бокс (весовая категория до 56 кг).
Бронзовые призеры
Олег Вередиба - дзюдо (весовая категория до 55 кг);
Дмитрий Гонта - пулевая стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м)
Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика (многоборье и вольные упражнения)
Олег Дорощук - легкая атлетика (прыжки в высоту)
Владислав Остапенко- вольная борьба (весовая категория до 55 кг);
София Лискун - прыжки в воду (смешанные командные соревнования)
Дарья Плохотнюк и Александр Мадей - спортивная акробатика (смешанные пары).