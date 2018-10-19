Сборная Украины завоевала 23 награды на III Юношеских Олимпийских играх и вошла в десятку лучших

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

С этим результатом наша сборная вошла в десятку лучших среди 206 стран-участниц.

Призерами среди украинских спортсменов стали:

Золото

Екатерина Чорний - фехтование (личные соревнования в женской шпаге и командное первенство)

Назар Чепурный - спортивная гимнастика (командное первенство по мультидисциплинам гимнастики)

Иван Тищенко - академическая гребля, мужская одиночка;

Валерия Иваненко - легкая атлетика, метание молота;

Михаил Кохан - легкая атлетика, метание молота;

Ярослава Магучих - легкая атлетика, прыжки в высоту.

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Серебряные призеры

Денис Кесиль - плавание (200 м баттерфляем)

Анастасия Прозорова - бадминтон (в составе команды "Omega");

София Лискун - прыжки в воду (вышка, 10 м);

Оксана Чудик - вольная борьба (весовая категория до 65 кг);

Назар Чепурный - спортивная гимнастика (опорный прыжок);

Кристина Пограничная - художественная гимнастика (многоборье)

Тарас Бондарчук - бокс (весовая категория до 60 кг);

Максим Галиничев - бокс (весовая категория до 56 кг).

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Бронзовые призеры

Олег Вередиба - дзюдо (весовая категория до 55 кг);

Дмитрий Гонта - пулевая стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м)

Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика (многоборье и вольные упражнения)

Олег Дорощук - легкая атлетика (прыжки в высоту)

Владислав Остапенко- вольная борьба (весовая категория до 55 кг);

София Лискун - прыжки в воду (смешанные командные соревнования)

Дарья Плохотнюк и Александр Мадей - спортивная акробатика (смешанные пары).

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